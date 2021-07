Neue RKI-Zahlen : Corona-Inzidenz erstmals seit Wochen gestiegen

Corona-Test in einem Schnelltest-Zentrum in Hannover genommen. Foto: Julian Stratenschulte/dpa

Berlin Ist das nur eine Momentaufnahme oder schon ein Trend? Die Sieben-Tage-Inzidenz ist erstmals seit Wochen nicht weiter gesunken. Im Vergleich zur Vorwoche stieg die Kennzahl um 0,1 Punkte.

Die höchste Sieben-Tage-Inzidenz während der dritten Corona-Welle hatte es am 26. April 2021 mit einem Wert von 169,3 gegeben. Danach war sie - von wenigen Ausreißern abgesehen - ziemlich stetig gesunken. Zuletzt war die Inzidenz am 1. und 2. Juni vorübergehend gestiegen. Durch die Verbreitung der besonders ansteckenden Delta-Variante in Deutschland war bereits erwartet worden, dass der Rückgang bei den Neuinfektionen in dieser Form nicht anhalten wird.