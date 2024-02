Kreuzfahrtschiff Cholera-Verdacht auf Kreuzfahrtschiff bestätigt sich nicht

Am Montagnachmittag schien ein Ende des Zwischenstopps in Sicht. Nach einem Treffen der Behörden des Inselstaates hieß es, die „Norwegian Dawn“ dürfe anlegen. Am Dienstagmorgen um 6.00 Uhr Ortszeit sollen nun die ersten Passagiere von Bord gehen dürfen. Der Cholera-Verdacht bestätigte sich indes nicht. Die Proben, die am Sonntag bei etwa 15 Menschen an Bord entnommen wurden, haben laut den Behörden keine Anzeichen auf Cholera enthalten.