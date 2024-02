Im Fokus stand aber Taylor Swift Kansas City Chiefs feiern Super-Bowl-Party in Las Vegas

Auch in Deutschland hat das Football-Fieber einige gepackt. Vor allem beim Super-Bowl schauen einige zu. Was in den USA der „Superbowl-Sunday“ ist, ist in Deutschland vielmehr die Superbowl-Nacht. Denn das Finale der National Football League (NFL) begann für die Zuschauer in Deutschland erst um 0.30 Uhr - und dauert dann mehrere Stunden. Kein Problem für eingefleischte Fans. Sie nehmen den Schlafmangel heute gerne in Kauf. Laut RTL-Auswertung haben in der Spitze bis zu 2,27 Millionen Fans den historischen Triumph der Kansas City Chiefs im Free-TV angeschaut.