NBA-Finals : Celtics drehen 15-Punkte-Rückstand zu Sieg gegen Warriors

Stephen Curry (l, 30) von den Golden State Warriors in Aktion mit Bostons Al Horford (M, 42) und Derrick White (9). Foto: Jed Jacobsohn/FR170650 AP/dpa

San Francisco Die Boston Celtics haben Spiel 1 der NBA Finals gedreht. Gegner Golden State Warriors lag deutlich in Führung. Das letzte Viertel hatte es aber in sich.

NBA-Rekordmeister Boston Celtics hat den Start in die Finalserie gegen die Golden State Warriors gewonnen.

Sollten die Celtics den ersten Titel seit 2008 holen, wären sie mit 18 Siegen vor den Los Angeles Lakers wieder alleiniger Rekordmeister in der besten Basketball-Liga der Welt. Bei den Warriors zeigte offensiv insbesondere Superstar Steph Curry eine gute Leistung, mit 34 Zählern erzielte er die meisten Punkte. Die Celtics verteilten ihre erfolgreichen Würfe auf viel mehr Spieler, am Ende kamen fünf der neun überwiegend eingesetzten Profis auf mindestens zwölf Punkte. Am meisten verbuchte der bereits 36 Jahre alte Al Horford mit 26 Zählern im ersten Final-Spiel seiner Karriere.