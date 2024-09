Chipindustrie Bundesregierung droht Streit über Intel-Beihilfen

Noch vor wenigen Monaten hatte Gelsinger gesagt, dass in Magdeburg die modernsten Produktionsverfahren zum Einsatz kommen sollten, mit denen Intel zur erfolgreicheren Konkurrenz aufschließen will. Letztlich gewann bei der Abwägung von Standorten der Heimatmarkt. Gelsinger bekräftigte Investitionen in den US-Bundesstaaten Ohio, Arizona, Oregon und New Mexico - und kündigte einen zweijährigen Stopp auch für die Pläne in Polen an.