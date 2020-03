Gegen Coronavirus-Folgen : EU plant Hilfsfonds über 25 Milliarden Euro

Brüssel Die EU-Staats- und Regierungschefs vereinbaren mehr Zusammenarbeit gegen das Coronavirus.

Die EU wappnet sich für einen noch entschiedeneren Kampf gegen das Coronavirus. Dies beschlossen die Staats- und Regierungschefs am Dienstagabend bei einer gemeinsamen Videokonferenz – dem ersten Gipfeltreffen dieser Art. Konkret vereinbarten die Staatenlenker, dass die verfügbare medizinische Schutzausrüstung unter den Mitgliedstaaten verteilt werden soll. Die Kommission soll darüber hinaus in Gesprächen mit den Herstellern klären, unter welchen Umständen eine schnellere und bessere Versorgung für alle medizinischen Einrichtungen möglich ist.

Gleichzeitig will Brüssel die bestehenden Regeln für staatliche Beihilfe-Programme lockern, so dass Investitionen aus den Haushalten der Staaten unbürokratischer umgesetzt werden können. Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen kündigte an, 25 Millionen Euro aus dem laufenden Etat für die Unterstützung besonderer Mitgliedstaaten bereitzustellen. Nach dem Gespräch twitterte der französische Staatspräsident Emmanuel Macron: „Europa muss alles tun, was auf gesundheitlichem und auf wirtschaftlichem Gebiet nötig ist“. Angesichts des Coronavirus „dürfen wir keinen Platz für Spekulationen und Instabilität lassen“, verlangte Macron.