30 Verletzte Brände Essen: Verdächtiger soll in U-Haft

Essen · Ein Mann wird verdächtigt, am Samstag in Essen zwei Brände gelegt und dann mit einem Auto in zwei Geschäfte gefahren zu sein. Der 41-Jährige soll in Haft kommen.

29.09.2024 , 09:51 Uhr

Nach den Bränden am Samstagnachmittag in Essen ist ein Tatverdächtiger festgenommen worden. Foto: Markus Gayk/dpa

Nach den beiden Essener Bränden mit insgesamt 30 Verletzten soll der 41-jährige Tatverdächtige im Laufe des heutigen Sonntags dem Haftrichter vorgeführt werden. Das sagte am Morgen ein Sprecher der Polizei Essen. Der Mann werde der schweren Brandstiftung und des versuchten Mordes verdächtigt. Sein Motiv sei noch unklar. Derzeit liefen Hintergrund-Recherchen zum Umfeld des 41-Jährigen und Zeugenvernehmungen. Die Polizei ermittle in alle Richtungen. Der Mann soll am Samstagnachmittag auch mit einem weißen Lieferwagen in zwei Geschäfte gefahren sein und anschließend Menschen mit Stichwaffen bedroht haben. Mehrere Männer hätten ihn jedoch mit Schaufeln und Stangen abgedrängt und bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten, so der Sprecher. Dies ist auch auf einem Video zu sehen. Anschließend wurde der Mann von der Polizei festgenommen. Nach Polizei-Angaben handelt es sich um einen Essener mit syrischer Staatsbürgerschaft. Bei den Bränden waren zwei Kleinkinder durch das Einatmen von Rauch lebensgefährlich verletzt worden. Der Polizeisprecher konnte nichts dazu sagen, ob die beiden Kinder immer noch in Lebensgefahr sind. © dpa-infocom, dpa:240929-930-246679/1

(dpa)