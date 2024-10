Bruch von EU-Recht „Bosman 2.0“? EuGH urteilt im FIFA-Fall über Transferregeln

„Bosman 2.0 sehe ich nicht. Die Sanktionen für den Spieler sind ja weiterhin in Ordnung, wenn Verträge ohne triftigen Grund gekündigt werden“, sagte Lambertz. In England schrieb die Zeitung „Guardian“ von einem wegweisenden Urteil. Die FIFA werde sich „nun ernsthaft fragen müssen, wie sie ihre Regeln in Zukunft anpassen kann, oder ob sie es überhaupt kann“. In der italienischen „Gazzetta dello Sport“ stand, das Urteil könnte für die Revolution sorgen und dazu führen, dass Spieler einen Verein unabhängig von der Länge des Vertrages verlassen.