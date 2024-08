Turbulenzen am Aktienmarkt Börsen-Tornado oder nur Gewitter? - Experten beschwichtigen

Nun aber hat die Bank of Japan die Zinsen angehoben. Gleichzeitig, betont Przibylla, gab es die schwachen US-Wirtschaftsdaten, die für mögliche aggressive Zinssenkungen sprechen. Damit liefen die Spekulationen sowohl in Japan als auch in den USA in die - aus Sicht der Spekulanten - jeweils falsche Richtung, was riesige Löcher in die Portfolios vieler Investoren gerissen habe. Wenn diese Trades Verluste verursachen, müssen dem Experten zufolge Vermögenswerte wie Aktien verkauft werden. Die Verkaufswelle war einer der Auslöser für den Kursrutsch an den Börsen.