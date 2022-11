Bayern : Bluttat mit vier Toten: Ermittler suchen weiter nach Motiv

In Weilheim in Oberbayern hat sich eine Bluttat mit vier Toten ereignet. Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Weilheim in Oberbayern Wenn Menschen gewaltsam sterben, bleibt immer die Frage nach dem Warum. In Weilheim ist der mutmaßliche Täter tot. Nun müssen die Ermittler nach anderen Quellen suchen, um das Motiv zu klären.

Die Suche nach dem Motiv für eine Gewalttat mit vier Toten in Oberbayern treibt die Polizei auch am Sonntag um. „Die Ermittlungen laufen weiterhin auf Hochtouren“, sagte Polizeisprecher Alexander Huber mit Blick auf den Sonntag. Nicht bekannt ist bisher, ob der mutmaßliche Täter einen Abschiedsbrief hinterlassen hat oder im Affekt handelte. Der 59-Jährige soll am Freitag drei Verwandte in der Kreisstadt Weilheim getötet und sich anschließend das Leben genommen haben.