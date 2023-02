Bundesliga : Bittere Pleite für Bayern-Besieger Gladbach in Mainz

Mainz Es bleibt beim Borussen-Fluch: Keine zwei Liga-Siege nacheinander. Stattdessen verliert Mönchengladbach richtig deftig. Zu allem Überfluss verletzt sich auch noch der Torwart.

Nur sechs Tage nach dem Coup gegen den deutschen Rekordmeister verlor das Team von Trainer Daniel Farke am Freitagabend zum Auftakt des 22. Spieltages der Fußball-Bundesliga beim FSV Mainz 05 mit 0:4 (0:1) und verharrt weiter im Mittelmaß. „Nach einem 0:4 hier in Mainz kannst du sagen, was du willst, es fühlt sich alles scheiße an“, sagte Gladbachs Christoph Kramer beim Streamingdienst DAZN. „Es macht keinen Sinn, über irgendwas zu reden, das positiv war.“

FSV-Sportdirektor: „Fühlt sich wieder richtig gut an“

Omlin mit Muskelfaserriss

Überzeugend agierten die Gladbacher nicht. Keeper Jonas Omlin, in der Winter-Wechselphase für den vom FC Bayern geholten Schweizer Landsmann Yann Sommer zur Borussia gewechselt, spielte auf der linken Seite Nico Elvedi an. Der verlor tief in der eigenen Hälfte den Ball im Zweikampf an Danny da Costa. Was folgte, war dessen maßgerechte Flanke nach innen und ein platzierter Kopfball von Lee. Schon das fünfte Tor des südkoreanischen Nationalspielers in diesem Jahr in der Liga und die Führung der Mainzer.