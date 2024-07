EM-Achtelfinale Bitte vergebt mir: Ronaldos tränenreicher Abend in Frankfurt

Infolge des Fußball-Dramas mit der hemmungslos weinenden Hauptfigur Ronaldo schickte dieser gleich martialische Grüße an Superstar Kylian Mbappé, der mit Vize-Weltmeister Frankreich am Freitag (21.00 Uhr) in Hamburg Portugals Rivale im EM-Viertelfinale sein wird. „Wir werden jetzt ein schwieriges Spiel gegen Frankreich haben, das einer der Favoriten auf den Titel ist“, sagte der 39 Jahre alte Weltstar. „Aber wir ziehen in den Krieg.“ Am Montagabend war er einmal mehr zum Dramakönig geworden.