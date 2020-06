Berlin/Saarbrücken : Berlin macht Weg frei für Urlaub im Süden

Berlin/Saarbrücken Europas Grenzen öffnen sich. Berlin hebt Reisewarnungen auf. In Ensheim starten wieder Flieger in den Süden.

Ja zum Urlaub im Ausland, aber nur in bestimmten Grenzen und auf eigene Gefahr: Mit dieser Ansage schickt die Bundesregierung die Deutschen in die Sommerferien in Zeiten von Corona. Für 26 EU-Staaten sowie für Island, Norwegen, die Schweiz, Liechtenstein und Großbritannien wird die weltweite Reisewarnung für Touristen kommenden Montag aufgehoben, für Spanien und Norwegen etwas später. Für mehr als 160 Staaten soll sie aber zunächst bis zum 31. August verlängert werden. Das beschloss das Kabinett am Mittwoch.