Kriminalität : Bericht: Eindringling mit Morddrohung gegen Queen

Windsor Über eine Strickleiter verschafft sich ein mit einer Armbrust bewaffneter Mann Zugang in das königliche Schloss Windsor. Ist die Queen nur knapp einem Anschlag entgangen?

Der Vorfall sorgt für Aufsehen im Vereinigten Königreich - und dürfte die Debatte über die Sicherheit des Staatsoberhaupts und der Royal Family anheizen. Denn es war beileibe nicht der erste Vorfall in Windsor in diesem Jahr: Im Frühjahr nahmen Sicherheitskräfte insgesamt drei Menschen fest, die sich Zugang zum Gelände verschafft hatten.

Es ist durchaus wahrscheinlich, dass der 19-Jährige psychisch krank ist. Jedenfalls wurde er bisher nicht von der Polizei befragt, weil er unter ärztlicher Aufsicht steht. Das Video, das vermutlich der junge Mann per Snapchat an Bekannte schickte und das die Zeitung „The Sun“ am Montag veröffentlichte, sorgt aber bereits für Aufsehen. Die Polizei prüft die Aufnahme, wie sie mitteilte. Darin ist eine maskierte Gestalt zu sehen, die mit einer Armbrust hantiert - also der gleichen Waffe, die der Eindringling in Windsor dabei hatte.