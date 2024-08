Hotel-Einsturz Bergungsarbeiten in Kröv sollen weitergehen

Nach dem Einsturz eines Hotels im Moselort Kröv sollen die Bergungsarbeiten fortgesetzt werden und auch die Suche nach der Ursache in den Fokus rücken. Dazu werde voraussichtlich gegen Mittag ein Gutachter erwartet, sagte die Sprecherin des Polizeipräsidiums Trier. Es müsse geschaut werden, wie der noch in den Trümmern befindliche tote Mann möglichst gefahrlos geborgen werden könne. Dafür müssten auch Betonteile abgetragen werden, erklärte die Sprecherin. Die Leiche liege in dem Bereich, der am stärksten einsturzgefährdet sei. Die Bergung könnte noch am Donnerstag erfolgen. „Tendenziell wird es aber eher ein bisschen länger dauern“, sagte die Sprecherin. Der Gutachter soll auch bereits mit der Ursachenforschung beginnen.