Nach der Explosion : Beirut: Gewalt bei Protesten - Premier schlägt Neuwahlen vor

Beirut Bei den Aufräumarbeiten nach der verheerenden Explosion von Beirut fühlen sich die Menschen im Libanon allein gelassen. Es kommt zu Protesten und Ausschreitungen. Am Abend folgt eine politische Reaktion.

Als Reaktion auf die verheerende Explosion im Hafen von Beirut will der libanesische Regierungschef Hassan Diab seinem Kabinett vorgezogenen Neuwahlen vorschlagen. Ein entsprechendes Gesetz wolle er in einer Sitzung am Montag vorlegen, sagte Diab in einer Fernsehansprache.