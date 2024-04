Bundesliga Bayern vertagt Entscheidung - Mainz siegt im Abstiegskampf

Die Münchner vergaben gegen Köln zunächst zahlreiche Chancen, ehe Raphaël Guerreiro (65. Minute) den Rekordmeister erlöste und Thomas Müller (90.+3) den Endpunkt setzte. Bitter: Kingsley Coman musste in der 50. Minute verletzt ausgewechselt und gestützt von zwei Betreuern in die Kabine gebracht werden. Ein Einsatz am kommenden Mittwoch im Viertelfinal-Rückspiel der Champions League gegen den FC Arsenal dürfte damit mehr als fraglich sein.