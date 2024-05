Bundesliga Bayern verlieren in Stuttgart - Dortmund feiert

Am anderen Ende der Tabelle steht der 1. FC Köln nach dem 0:0 gegen den SC Freiburg dicht vor dem siebten Abstieg aus der Bundesliga. Sollten sich der 1. FC Union Berlin und der VfL Bochum am Sonntag mit einem Unentschieden trennen und der FSV Mainz 05 am Abend beim 1. FC Heidenheim gewinnen, wäre auch die letzte theoretische Chance für Köln dahin.