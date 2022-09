Bundesliga : Bayern spielt mit Remis bei Union - Freiburg jetzt Erster

Berlin Nicht der FC Bayern, nicht Union Berlin führen die Fußball-Bundesliga an. Sondern der SC Freiburg! Die Breisgauer profitieren vom Remis im Spitzenspiel. Ligaschlusslicht Bochum bleibt punktlos.

Sheraldo Becker sorgte in der zwölften Minute per Direktabnahme nach einem Freistoß für die Berliner Führung, Joshua Kimmich (15.) erzielte schnell den Ausgleich. In der zweiten Halbzeit verflachte die Partie ein wenig, beide Teams hatten Mühe, sich zwingende Torchancen herauszuspielen.