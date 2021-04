Bundesliga : Bayern-Kontakte zu RB wegen Nagelsmann? - Hohe Ablöse?

Leipzig Es wird ernst in der offenen Trainer-Frage beim FC Bayern. Auf der Suche nach einem möglichen Nachfolger von Hansi Flick sollen die Münchner Kontakt zu Leipzigs Julian Nagelsmann aufgenommen haben.

Doch die Spekulationen um ein Nagelsmann-Engagement in München halten und verdichten sich. Zunächst einmal strebt Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge nach dem Abschiedswunsch von Flick in dieser Sache eine zeitnahe Lösung an. „Wir haben vereinbart, dass wir uns nach dem Spiel in Mainz zusammensetzen“, sagte Rummenigge der „Bild am Sonntag“. Am Samstag hatten die Bayern 1:2 in Mainz verloren. Weil RB am Sonntag den VfB Stuttgart 2:0 schlug, wurde die Entscheidung im Titelkampf der Fußball-Bundesliga noch einmal vertagt.