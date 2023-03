Bundesliga Bayern-DNA verpflichtet: Tuchel fühlt positiven Triple-Druck

Sechs Monate nach seinem Rauswurf beim Londoner Premier-League-Club Chelsea und fünf Jahre nach den ersten Anbandelungen mit den Bayern tritt Tuchel an seinem Wohnort München eine heikle Mission an. In Bundesliga, DFB-Pokal und Champions League kann er gleich in vorentscheidenden Spielen die ersten Triple-Schritte machen - oder erste Titel verspielen. „Das setzt mich natürlich unter Druck. Aber wenn du bei Bayern unterschreibst, geht es darum, um alle Titel mitzuspielen“, sagte Tuchel vor wegweisenden Wochen.