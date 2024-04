Bundesliga Bayer kurz vor Titelgewinn - Bayern-Blamage in Heidenheim

Mainz ging durch Andreas Hanche-Olsen (33.) in Führung, der seinen ersten Saisontreffer erzielte und damit die Konkurrenten im Kampf gegen den Abstieg unter Druck setzte. Brajan Gruda (60.) erzielte das zweite FSV-Tor, ehe Jae-sung Lee (80. und 84.) das Spiel entschied. Im Parallelspiel in Köln traf in der zweiten Halbzeit Felix Passlack (53.) für Bochum, doch Steffen Tigges (90.+1) und Luca Waldschmidt (90.+2) drehten die Partie noch.