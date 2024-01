Agrar Bauernprotest ohne schnelle Diesel-Lösung

Traktoren parkten dicht an dicht, auf Transparenten stand: „Es reicht!“ oder: „Mit Essen spielt man nicht.“ Mit viel Wut im Bauch haben mehrere Tausend Landwirte am Montag in Berlin gegen die Koalition und das Aus von Diesel-Vergünstigungen für die Branche protestiert. „Ziehen Sie die Steuererhöhungsvorschläge zurück, dann ziehen wir uns zurück“, rief Bauernpräsident Joachim Rukwied bei einer Kundgebung am Brandenburger Tor. Als Redner kam auch Finanzminister Christian Lindner (FDP) auf die Bühne und bekam Pfiffe und geballten Unmut zu spüren. Spitzenvertreter der Koalition sandten Signale, Bauern mit Entlastungen an anderer Stelle zu helfen.