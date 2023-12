Demonstrationen Bauern mit Wut und Traktoren gegen Aus für Agrardiesel

Mit empörten Protesten und einer langen Treckerkolonne haben Tausende Landwirte in Berlin Front gegen ein vorgesehenes Aus für Steuervergünstigungen gemacht. „Wir nehmen das nicht hin“, rief Bauernpräsident Joachim Rukwied bei einer Kundgebung am Brandenburger Tor. Er forderte die Ampel-Koalition zur Rücknahme von Einsparplänen beim Agrardiesel und der Kfz-Steuer auf und drohte größere Aktionen für Januar an. Bundesagrarminister Cem Özdemir (Grüne) stellte sich den Demonstranten und äußerte Verständnis für den Unmut. Er kündigte weitere Beratungen in der Regierung dazu an.