Olympia in Paris Basketballer Schröder und Judoka Wagner tragen Fahne

Viel Respekt bekam Wagner auch dafür, dass sie nach Olympia in Tokio ganz offen über mentale Probleme sprach. „In dem Jahr hatte ich mit dem Weltmeistertitel zudem im Prinzip alles erreicht, was man erreichen kann. Danach war erstmal die Frage: Okay, und jetzt? Wie geht es jetzt weiter? Ich hatte die Freude am Judo verloren, konnte mich nicht mehr so für den Sport motivieren“, berichtete sie im Nachhinein. Stück für Stück kämpfte sich Wagner zurück und will das nun in Paris mit einer weiteren Olympia-Medaille krönen.