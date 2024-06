Leichtathletik-EM Bank für Gold: Mihambo nach Supersatz mit gutem Paris-Gefühl

„Es war natürlich schön, oben zu stehen, auch weil der Wettkampf so besonders war“, berichtete Mihambo. „Ich habe auch wieder so eine Gänsehaut bekommen, wie in Doha auch schon, das ist einfach so schön.“ In Katars Hauptstadt war Mihambo 2019 mit 7,30 Metern zum ersten von zwei WM-Titeln geflogen. Nach ihrem Muskelfaserriss im Vorjahr und dem dadurch bedingten WM-Aus hat die Sportlerin von der LG Kurpfalz nun wieder zu alter Stärke gefunden.