Arbeitskampf bei der Bahn : Bahnkunden droht Warnstreik zur Urlaubszeit

Berlin Viele Fahrgäste mussten lange auf Bahnreisen verzichten. Oder sie haben in der Coronakrise Züge gemieden. Nun kehren sie zurück. Doch es gibt einen neuen Unsicherheitsfaktor.

Wann es losgeht, wie lange es dauert, welche Bereiche betroffen sind - all das ist noch offen. Bahnkunden kommt so etwas immer ungelegen, insbesondere wenn es in die Urlaubszeit geht. In rund zwei Wochen beginnen in mehren Bundesländern die Sommerferien. Nach der langen Corona-Flaute zogen erst in den vergangenen Wochen die Buchungen wieder an, hieß es bei der Bahn. „Gerade jetzt den Bahnverkehr bestreiken zu wollen, ist daneben und völlig unnötig“, teilte eine Bahnsprecherin mit.