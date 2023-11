Warnstreik der GDL Bahn: Weniger als jeder fünfte Fernzug wird fahren

Der Sprecher nannte den Warnstreik „eine Zumutung für unsere Fahrgäste“. Bahn und GDL hatten in der ersten Verhandlungsrunde am Donnerstag vor einer Woche weitere Gesprächstermine vereinbart. Bereits in dieser Woche, am Donnerstag und Freitag, sollte weiterverhandelt werden. „Doch offenbar haben die Unternehmen das Entgegenkommen der GDL falsch verstanden, vielleicht sogar als Schwäche ausgelegt“, kritisierte die Gewerkschaft am Dienstag.