Wetter Autobahn in Hessen weiter gesperrt - Lkw-Fahrer stirbt

An Deutschlands größtem Flughafen Frankfurt waren am Donnerstag noch Hunderte Flüge annulliert worden. Auch einige Schulen waren am Donnerstag geschlossen geblieben - zum Beispiel im Landkreis Göttingen im Süden Niedersachsens. ICE-Züge zwischen Stuttgart und Paris fielen wegen der Witterungsbedingungen in Frankreich aus. Schon am Mittwoch waren Menschen in weiten Teilen Deutschlands auf glatten Straßen und Wegen ins Rutschen gekommen. Es gab bundesweit zahlreiche Unfälle. Das ganz große Chaos war aber ausgeblieben.