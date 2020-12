Pandemie außer Kontrolle : Auslieferung von Biontech/Pfizer-Impfstoff in USA beginnt

Am Pacific Coast Highway in Kalifornien steht ein Schild, das die Menschen daran erinnert, eine Schutzmaske zu tragen. Foto: Jae C. Hong/AP/dpa

Washington Die USA dürften das zweite westliche Land werden, das systematisch gegen Corona impft. Jetzt wird der Impfstoff von Biontech/Pfizer ausgeliefert. Zuvor hatte das Weiße Haus der Arzneimittelbehörde FDA mächtig Druck gemacht.

Nach einer Notzulassung durch die Gesundheitsbehörde FDA läuft die Auslieferung von Corona-Impfstoffen des Mainzer Pharma-Unternehmens Biontech und seines US-Partners Pfizer in den USA an.

Der Republikaner Trump hatte die Wahl in den USA am 3. November gegen den Demokraten Joe Biden verloren. Das führen Experten auch auf Trumps vielfach kritisiertes Pandemiemanagement zurück. Biden will nach seiner Vereidigung am 20. Januar einen 100-Tage-Plan zum Kampf gegen das Coronavirus umsetzen. Dazu gehört die Verabreichung von mindestens 100 Millionen Dosen eines Impfstoffs in dieser Frist.