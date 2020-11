Prozess zeigt Pflegedilemma : „Aus Liebe“: 92-Jähriger gesteht Tötung seiner dementen Frau

Würzburg Aufgewachsen in Weltkriegswirren, danach Flucht und Wiederaufbau. Schließlich folgen für ein Paar aus Unterfranken fast 70 Jahre Ehe. Doch als die Frau schwer erkrankt, geht ihr Mann an der Pflege fast zugrunde - und fasst einen Entschluss.

Ende 2019 ist der zupackend wirkende Rentner aus dem unterfränkischen Gemünden am Main nach eigener Aussage körperlich und seelisch am Ende. Nach fast 70 Jahren Ehe soll die schwer kranke 91-Jährige in ein Heim, weil die Rundumbetreuung ihn auslaugt - doch der 92-Jährige ist verzweifelt und will sich nicht von der Liebe seines Lebens trennen.