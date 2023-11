Strom- und Gaspreise Aus für Energiepreisbremsen bereits zum Jahresende

Kritik am Aus der Preisbremsen kam von den Verbraucherzentralen. Das „derzeitige Chaos um den Bundeshaushalt“ dürfe nicht einseitig zulasten der Verbraucher gehen, kritisierte ihr Bundesverband VZBV. Steigende Preise kündigten sich auch bei den Strompreisen durch den Wegfall des Bundeszuschusses bei den Stromnetzentgelten an. Auch die Mehrwertsteuersenkung, die der Bundestag für Gas und Fernwärme bis Ende März beschlossen habe, drohe wegzufallen. „Auf die privaten Haushalte kommen also deutlich steigende Preise zu“, sagte VZBV-Chefin Ramona Pop.