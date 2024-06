EURO 2024 Auftakterfolg dank Bellingham: England besiegt Serbien

Jude Bellingham streckte kurz den Arm mit erhobenem Zeigefinger in den Gelsenkirchener Nachthimmel, ehe der Matchwinner mit seinen Teamkollegen abklatschte. Zu den Klängen von „Sweet Caroline“ genossen die Three Lions mit ihren stimmgewaltigen Fans den Sieg zum Start in das EM-Turnier. Angeführt von Bellingham untermauerte England seinen Status als Titel-Kandidat und schlug Serbien am Sonntagabend trotz einiger Wackler mit 1:0 (1:0).