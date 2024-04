Gesellschaft Aufstand gegen Massentourismus in Spanien

In der Tat: An die 20 Bürgerinitiativen haben sich zur Organisation „Canarias se agota“ (Die Kanaren haben genug) zusammengeschlossen - und gehen gemeinsam auf die Barrikaden. Am Dienstag gab es einen Protest vor dem Parlament in der Landeshauptstadt Madrid, und am Donnerstag begann ein unbefristeter Hungerstreik von zunächst circa zehn Aktivisten vor der Kirche La Concepción in La Laguna im Norden Teneriffas. Mit dem Ziel, „die ganze Zerstörung“ beenden zu können, sehen sie sich gezwungen, nicht mehr zu essen, sagte eine Aktivistin vor zahlreichen Sympathisanten mit einem Megafon in der Hand.