Report : Attacke während Vortrags: Weizsäcker-Sohn in Klinik getötet

Berlin Tödlicher Angriff auf den Arzt Fritz von Weizsäcker: Der Sohn des früheren Bundespräsidenten wird während eines Vortrags über sein Fachgebiet erstochen.

Ein unauffälliges Plakat lockt zum Fachvortrag in der Schlosspark-Klinik. Um „Fettleber - (K)ein Grund zur Sorge?“ soll es gehen. Gut ein Dutzend Menschen finden an diesem kalten, nassen Novembertag zu dem Krankenhaus am Rande des Schlossgartens in Berlin-Charlottenburg.