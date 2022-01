Australian Open : „Atemberaubend“: Achtelfinalist Zverev als Weltall-Fan

Melbourne Alexander Zverev spielt nicht sein bestes Tennis, kommt aber ohne Satzverlust ins Achtelfinale der Australian Open. Zverev wird sich steigern müssen - und lenkt sich mit einem besonderen Buch ab.

Das klare 6:3, 6:4, 6:4 gegen den Qualifikanten Radu Albot aus Moldau sollte nur ein kleiner Zwischenschritt auf dem erhofften Weg zu seiner Titelpremiere bei einem Grand-Slam-Turnier sein. Zum Buch von Stephen Hawking kann der 24-Jährige auch in der kommenden Woche noch in Melbourne greifen.

Faszination für das Weltall

Noch nicht in Topform

Zverev biss zwischenzeitlich in seinen Tennisschläger, pfefferte ihn auf den Boden, schlug die Hand vors Gesicht. Denn er leistete sich ein paar Unkonzentriertheiten. Als sein zweiter Aufschlag komplett misslang und er seinen ersten Matchball mit einem Doppelfehler vergab, schaute der Weltranglisten-Dritte verärgert zu seinem Team um Bruder Mischa. „Ich habe mich nicht perfekt gefühlt - aber wer ist perfekt? Am Ende habe ich gewonnen, und ich bin glücklich darüber“, sagte der Olympiasieger. Bei Eurosport kommentierte er: „Ich denke, schlechter als heute werde ich im Turnier hoffentlich nicht spielen.“

Nun gegen Shapovalov

In der Runde der besten 16 trifft Zverev am Sonntag auf den Weltranglisten-14. Denis Shapovalov aus Kanada, der sich 7:6 (7:4), 4:6, 6:3, 6:4 gegen den US-Amerikaner Reilly Opelka durchsetzte. „Hoffentlich werden es noch vier gute Matches für mich“, sagte Zverev. Die Zahl der deutschen Tennisprofis beim Grand-Slam-Turnier in der australischen Metropole hatte sich in den vergangenen Tagen schnell dezimiert. Als einziger von zwölf deutschen Teilnehmern hatte es Zverev im Einzel in die dritte Runde geschafft.