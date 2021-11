Raumfahrt : Astronaut Reiter: Maurer soll Blick zur Erde nicht vergessen

Rastede Der deutsche Astronaut Maurer hat seine Mission im All begonnen. Dabei muss sich der 51-Jährige an die Schwerelosigkeit gewöhnen. Einer seiner Vorgänger hat wichtige Ratschläge für ihn.

Nach Maurers Ankunft sei eine Eingewöhnungsphase normal, meinte Reiter. „Die Anpassung an die Schwerelosigkeit dauert meist wenige Stunden. Es kommen andere physiologische Aspekte hinzu, zum Beispiel, dass sich Gewebeflüssigkeit vom Unter- in den Oberkörper verschiebt. Das führt oft zu einem etwas aufgedunsenen Gesicht und einem Gefühl von Schnupfen, weil die Nasenschleimhäute anschwellen.“ Auch die Bandscheiben würden sich mit Gewebeflüssigkeit vollsaugen. „Das kann zu Rückenschmerzen führen, die aber meist schnell verschwinden. Bis zur völligen Akklimatisierung braucht man drei bis fünf Tage.“

In seinen ersten Stunden in der „Weltraum-WG“ rund 400 Kilometer über der Erde beziehe Maurer auch seinen persönlichen Bereich, sagte Reiter. „Die Besatzung hat alles vorbereitet - wer wo seine Kajüte bekommt, wo er sein Lager aufschlagen kann.“ Dann schwebe man meist zur ersten Orientierung durch die Raumstation. „Die Raumfahrer kennen die Module von den Simulationen auf der Erde. Da braucht niemand einen Stadtplan. Die Aufgabe ist eher, die gewohnte 3D-Sicht mit der Schwerelosigkeit in Einklang zu bringen. Im All gibt es kein Oben und Unten“, sagte Reiter an seinem Wohnort in Rastede (Niedersachsen).