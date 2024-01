Tennis „Arsch gerettet“: Deutsches Team im Finale des United Cups

In einer dramatischen Nachtschicht hat das deutsche Tennis-Team das Finale des United Cups erreicht. Olympiasieger Alexander Zverev und Laura Siegemund holten im abschließenden Mixed-Doppel durch ein 7:6 (7:2), 6:7 (2:7), 15:13 im Match-Tiebreak gegen Storm Hunter/Matthew Ebden den entscheidenden Punkt zum 2:1-Sieg gegen Gastgeber Australien. Der Sieg stand erst in der Nacht zu Sonntag um 2:19 Uhr Ortszeit in Sydney fest.