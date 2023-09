Konjunktur Arbeitslosigkeit in USA steigt deutlich

US-Präsident Joe Biden verteidigte am Freitag dennoch die Arbeit seiner Regierung. „Seitdem ich im Amt bin, sind insgesamt 13,5 Millionen Arbeitsplätze hinzugekommen, etwa 800.000 davon in der Verarbeitenden Industrie“, sagte Biden im Garten des Weißen Hauses in Washington. „Wir haben mehr Arbeitsplätze in zwei Jahren geschaffen als jeder andere Präsident in vier Jahren seiner Amtszeit.“ Die Jobverluste durch die Pandemie seien ausgeglichen, Reallöhne seien gestiegen und die Inflation sei gesunken, sagte Biden.