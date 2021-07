Katastrophe in Ahrweiler : Anzahl der Toten in Rheinland-Pfalz steigt auf mindestens 90

Koblenz Die Wassermassen gehen zurück. Nur nach und nach wird so das Ausmaß der Katastrophe deutlich. Für den Großraum Ahrweiler registriert die Polizei bereits 90 Tote.

Unter den Toten sind zwölf Bewohner einer Einrichtung für Menschen mit geistiger Behinderung in Sinzig, an der Mündung der Ahr in den Rhein. „Das Wasser drang innerhalb einer Minute bis an die Decke des Erdgeschosses“, sagte der Geschäftsführer des Landesverbands der Lebenshilfe Rheinland-Pfalz, Matthias Mandos. Die Nachtwache habe es noch geschafft, mehrere Bewohner in den ersten Stock des Wohnheims zu bringen. „Als er die nächsten holen wollte, kam er schon zu spät.“ Am Freitag war an dem Gebäude eine etwa drei Meter hoch reichende Schlammschicht zu sehen, die über die Fenster des Erdgeschosses reichte.