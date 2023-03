Folgen von Leistungsdruck : Anorexia athletica: Tabuthema Essstörungen im Leistungssport

Frankfurt/Main Zwischen zehn und zwanzig Prozent aller Athleten leiden an einer Essstörung, schätzt ein Sportmediziner. Jetzt brechen Aktive ihr Schweigen. Sie kommen aus Disziplinen wie Turnen, Tennis und Formel 1.

„Mit 15 Jahren fing ich an, mich zu übergeben. Es musste raus, ich durfte einfach nicht zunehmen“, erzählt die heute 34-Jährige in der ARD-Doku „Hungern für Gold“ über ihre Bulimie.

Das Krankheitsbild „Anorexia athletica“

Der Ski-Weltverband Fis führte 2004 eine Regel für den Body-Mass-Index (BMI) ein. Ein zu niedriger BMI, der sich aus Gewicht und Größe errechnet, führt zur Verkürzung der Skilänge. „Ich würde mir schon wünschen, dass mehr Sportarten darauf achten und auch gewisse Gewichtslimits einführen“, sagte Bloch. „Aber es geht nicht in jeder Sportart so einfach wie im Skisprung über die Skilänge. Beim Laufen wird es schon wesentlich schwieriger.“

Immer dünnere Sportler

Besonders in der Leichtathletik beobachte er eine Tendenz zu immer dünneren Sportlern. „Wenn Athleten mit einem BMI von 15 oder 16 in einen Wettkampf gehen, ist das kritisch und auf Dauer gesehen eine Gefahr für die Gesundheit“, erklärte der Wissenschaftler der Deutschen Sporthochschule Köln.

Das Krankheitsbild dahinter: „Anorexia athletica“. „Die Anorexia athletica ist dadurch definiert, dass ich zu wenig Energie aufnehme, der Körper an Masse verliert und ich in ein kritisches Level komme, was meine Masse betrifft, um eine bessere Leistung zu erbringen“, erläuterte Bloch.

Wie der DOSB die Fallzahlen verringern will

Der DOSB will in jährlich verpflichtenden Gesundheitschecks für alle Kaderathleten an einem von 27 Untersuchungszentren deutschlandweit Probleme frühzeitig erkennen. „Das System existiert seit sehr vielen Jahren und dient der Gesunderhaltung der Athleten“, erklärte Sportpsychologin Steven-Vitense. Auch wenn der Verdacht auf eine Essstörung nicht immer direkt zu einer Sportuntauglichkeit führe, gebe es in jedem Fall eine Weiterleitung an Fachpersonal.