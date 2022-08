Energieversorgung : Ampel-Partner fordern Habeck zu Korrektur bei Gasumlage auf

Berlin Ab Oktober sollen Gaskunden eine staatliche Umlage zahlen, um Importfirmen zu entlasten und einen Kollaps bei der Energieversorgung zu verhindern. Der Unmut über die Abgabe ist groß.

Die geplante staatliche Gasumlage zur Stützung großer Energieimporteure sorgt auch in der Regierungskoalition für wachsende Spannungen. FDP-Generalsekretär Bijan Djir-Sarai hat Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) zu einer Korrektur aufgefordert. „Die Gasumlage in der jetzigen Form ist außerordentlich problematisch. Die finanzielle Lage eines Unternehmens ist derzeit völlig unberücksichtigt“, sagte Djir-Sarai der Deutschen Presse-Agentur.

Die Umlage sollte aber nicht dazu führen, dass ein Unternehmen zusätzlich daran verdiene. Sie solle denen zugute kommen, die in der aktuellen Situation in eine schwierige wirtschaftliche Situation gekommen seien. „Auch die Frage nach der Systemrelevanz eines Unternehmens muss im Fokus der Bewertung stehen. Ohne diese Kriterien, bleibt die Gasumlage eine Fehlkonstruktion“, warnte Djir-Sarai. Der Bundeswirtschaftsminister sei „dringend aufgefordert, zu handeln“.

Klingbeil sieht handwerkliche Fehler

Klingbeil sagte, zweifelsohne habe Wirtschaftsminister Habeck (Grüne) einen interessanten Kommunikationsstil. „Und natürlich merken wir, dass das in der Öffentlichkeit gut ankommt“, sagte der SPD-Chef „Zeit online“. Am Ende zählten in der Politik aber nicht nur schöne Worte: „Es muss vor allem die Substanz stimmen. Daran werden wir gemessen.“ Deshalb sei es wichtig, die handwerklichen Fehler gemeinsam auszuräumen: „Es kann nicht sein, dass Unternehmen, die in der Krise Milliarden verdient haben, noch Milliarden an Steuergeld kassieren.“

Auch FDP-Fraktionschef Christian Dürr betonte: „Die Gasumlage darf auf keinen Fall zu Extrarenditen bei Unternehmen führen. Wir müssen aufpassen, dass gut gemeinte Regelungen sich nicht ins Gegenteil verkehren“, sagte Dürr am Samstag. Es gehe jetzt darum, in einer akuten Notlage so viel Gas wie möglich einzusparen. „Eine Laufzeitverlängerung der verbliebenen Kernkraftwerke würde in großem Umfang helfen, den Gasverbrauch in der Stromproduktion zu senken und die Preise am Strommarkt wieder nach unten zu bringen.“