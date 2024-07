HIV Aids-Konferenz in München - UN-Ziele auf der Kippe?

In einer gemeinsamen Erklärung wenden sich der UN-Hochkommissar für Menschenrechte Volker Türk und die UNAIDS-Exekutivdirektorin Winnie Byanyima gegen strafrechtliche Verfolgung von Menschen die lesbisch, schwul, bisexuell, transgeschlechtlich und queer sind. „Solche Gesetze kosten Leben“, schreiben sie. Eine Studie in Afrika südlich der Sahara habe gezeigt, dass die HIV-Verbreitung unter Männern, die Sex mit Männern haben, in Ländern mit einer Kriminalisierung gleichgeschlechtlicher Beziehungen fünfmal höher war als in anderen.