Spektakel Äthiopierin Assefa läuft Fabel-Marathon in Berlin

Amanal Petros sorgte mit seinem deutschen Rekord in 2:04:58 Stunden für ein nationales Glanzlicht und wurde Neunter, ganz vorn gewann Kipchoge in 2:02:42 Stunden als erster Läufer zum fünften Mal über die 42,195 Kilometer in Berlin. Der 38 Jahre alte Kenianer verpasste seinen Weltrekord aus dem Vorjahr um gut anderthalb Minuten, nachdem er zunächst in Rekordtempo gestartet war.