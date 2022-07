Energie : Abschaltung von Nord Stream 1 für Wartung hat begonnen

Lubmin Ob Russland den Gashahn nach Abschluss der Arbeiten wieder aufdreht, stellt unter anderem Bundeswirtschaftsminister Habeck in Frage. Offiziell soll der Stopp zehn Tage dauern.

Habeck: Russland könnte Gashahn nicht wieder aufdrehen

Laut Bundesnetzagentur finden die Arbeiten nicht direkt an der Leitung, sondern an den Verdichterstationen, etwa in Lubmin statt. Die Arbeiten sollten unter normalen Umständen im geplanten Zeitraum fertiggestellt werden können, hieß es von der Behörde. In der Vergangenheit wich die Dauer der Arbeiten teilweise leicht von der angesetzten Zeit ab.