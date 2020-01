Chronologie : Abgeschossene Passagierflugzeuge

Trümmer einer Boeing 777 der Malaysia Airlines brennen bei Donezk in der Ukraine. Das Passagierflugzeug mit der Flugnummer MH17 war mit 298 Menschen an Bord abgeschossen worden. Foto: Alyona Zykina/epa/dpa.

Berlin Zivilflugzeuge sind schon mehrfach ins Visier von Militärs und Rebellen geraten. Hier einige Beispiele abgeschossener Maschinen seit den 1980er Jahren:

Juni 1980: Eine italienische DC-9 stürzt nördlich von Sizilien ins Meer. Die 81 Menschen an Bord sterben. In der Region findet gerade eine große Nato-Übung statt. Italienische Stellen sprechen zunächst von einem Unglück. Später wird in Süditalien ein abgeschossenes libysches Jagdflugzeug entdeckt. Eine von mehreren Thesen ist, dass die Passagiermaschine während eines in Luftkampfs zwischen französischen, libyschen und US-Militärjets von einer Rakete getroffen wurde.