Sapporo Jonathan Hilbert hat in Sapporo einen Silber-Gang hingelegt! Der Thüringer schafft mit seinem Medaillengewinn bei den Olympischen Spielen eine Sensation. Es ist eine Abschiedsvorstellung für die 50-Kilometer-Geher.

Ungläubig fasste sich Jonathan Hilbert an den Kopf und brach anschließend in Tränen aus. Der 26-Jährige von der LG Ohra Energie hat bei der Abschiedsvorstellung der 50-Kilometer-Geher von der olympischen Bühne mit dem Gewinn der Silbermedaille für eine Sensation gesorgt.

29 Jahre nach dem Bronze-Coup des heutigen Bundestrainers Ronald Weigel bei Olympia in Barcelona schrieb Hilbert sein eigenes Kapitel deutsche Geher-Geschichte. Nach Gold für Malaika Mihambo im Weitsprung und Silber für Diskuswerferin Kristin Pudenz war es dir dritte deutsche Leichtathletik-Medaillen bei den Olympischen Spielen in Tokio.

„Jetzt geht's zur Siegerehrung nach Tokio“, rief er außer sich vor Freude nach dem Zieleinlauf in Sapporo und legte sich eine Flagge in schwarz-rot-gold um die Schultern. Am Ende fehlten Hilbert nur 36 Sekunden auf Olympiasieger Dawid Tomala aus Polen (3:50:08 Stunden). Nach Platz vier 2016 in Rio de Janeiro gewann der Kanadier Evan Dunfee (+51 Sekunden) Bronze.