Nach Großeinsatz Aachener Krankenhaus wieder im Normalbetrieb

Nach dem Großeinsatz am Montagabend hat sich der Betrieb am Aachener Luisenhospital normalisiert. Es sei bereits wieder operiert worden, sagte eine Sprecherin des 350-Betten-Krankenhauses am Dienstag. Die Patientenversorgung sei gesichert und auch während des Einsatzes gesichert gewesen. Derzeit würden die Sachschäden erfasst, teilte das Krankenhaus auf seiner Internetseite mit.