RKI-Zahlen : 7-Tage-Inzidenz erstmals seit Ende Oktober unter 100

Ein Soldat führt in einem Pflege- und Altenheim in Stuttgart einen Corona-Schnelltest durch. Foto: Sebastian Gollnow/dpa

Berlin Die 7-Tage-Inzidenz ist eine wichtige Grundlage für die Einschätzung der Entwicklung der Corona-Pandemie. Nun sinkt der Wert. Gibt es bald eine Lockerung der Lockdown-Maßnahmen?

So wurden in Deutschland binnen einer Woche 98 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner an die Gesundheitsämter übermittelt, wie das RKI am Donnerstagmorgen meldete. Damit hat sich die Zahl der innerhalb von 7 Tagen gemeldeten Neuinfektionen seit dem Höchststand kurz vor Weihnachten - die 7-Tage-Inzidenz lag am 22. Dezember bei 197,6 - in etwa halbiert. Das politische Ziel ist eine 7-Tage-Inzidenz von unter 50.