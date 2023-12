Vierschanzentournee 2148 Tage zwischen Gold und Glück: Wellingers Leidensweg

„Noch nie“ habe er eine solche Stimmung wie bei der deutschen Hymne am Schattenberg erlebt. Doch besonders viel Zeit zur Verarbeitung hat Wellinger nicht. Mit den Springen am 1. Januar in Garmisch-Partenkirchen, am 3. Januar in Innsbruck und am 6. Januar in Bischofshofen hat Wellinger die Chance, seine Laufbahn endgültig zu krönen.